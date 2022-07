Britské speciální síly se v Afghánistánu podle BBC podílely na podezřelých zabitích

„Zaměstnanci dali dohromady seznam lidí, kteří podle nich patřili k Talibanu. Po krátké diskuzi byl SAS předán rozkaz 'zabít nebo zajmout',“ uvedl zdroj a pokračoval: „Neznamenalo to rovnou 'zabijte je všechny', ale rozhodně byli pod tlakem. Soudy nad lidmi byly vykonávány rychle,“ dodal zpravodajec.

Z interní e-mailové komunikace v nejvyšších místech speciálních jednotek vyplývá, že vedení mělo určitá podezření, ale nic neohlásilo vojenské policii, ačkoliv to je zákonná povinnost. Ministerstvo obrany konkrétní obvinění nekomentovalo a uvedlo, že „odmítnutí komentáře by nemělo být vykládáno jako přijetí pravdivosti (těchto) obvinění“.

Podezřelé opakování

Když jednotka, obvykle s využitím vrtulníku, dorazila na místo, vyvedla všechny z budovy ven a svázala jim ruce. Jednoho ze zajatců, muže, pak vzali zpět do budovy, aby asistoval při prohlídce domu, což je běžný postup, uvedla BBC. Důstojníkům speciálních jednotek začalo být později podezřelé, jak často se v hlášeních o razii objevuje, že dotyčný se při prohledávání domu pokusil na příslušníky SAS například zaútočit granátem, „natahoval se po pušce za závěsem“, nebo „sáhl za matraci, vytáhl granát a pokusil se jej hodit“, takže bylo nutné jej zneškodnit.

„Naštěstí (ten granát) ale nevybuchl,“ stojí v interní e-mailové komunikaci vedení SAS. „To už je po osmé, co se to stalo… To prostě nevymyslíš“, psali si mezi sebou důstojníci vedení speciálních jednotek. V jiných e-mailech hovoří o zprávách z misí jako o „neuvěřitelných“ a mluví o „posledním masakru“ jednotky SAS.

Žádné z podezření a důkazů však nebylo předáno vojenské policii. Podle zjištění BBC byly obavy důstojnického sboru založeny do složky s názvem „Neoficiální informace o mimosoudních zabitích“, která byla přístupná jen několika vysoce postaveným důstojníkům. Inkriminovanému týmu SAS bylo v Afghánistánu povoleno nasazení na dalších šest měsíců v roce 2012.

Armáda údajně bránila ve sběru důkazů

Novináři BBC navštívili několik domů, kde vojáci SAS provedli v letech 2010 a 2011 razie, při nichž došlo podle hlášení k přestřelce. BBC po konzultaci s balistickými experty uvádí, že stopy po kulkách necelého půl metru od země ve stěně domů naznačují mnohem spíše zabití popravením než vzájemnou střelbu.

V roce 2014 zahájila vojenská policie operaci Northmoor zaměřenou na šest set údajných přečinů, kterých se dopustily britské jednotky v Afghánistánu, včetně zabití provedených SAS. Vyšetřovatelé ale BBC řekli, že britská armáda jim bránila ve sběru důkazů. Operace Northmoor byla v roce 2017 omezena a v roce 2019 zcela uzavřena.