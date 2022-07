Před rokem Kubu zachvátily protivládní protesty. Režim v reakci na ně posílil represe

Spontánní projev nespokojenosti desítky tisíc Kubánců minulé léto překvapil všechny. Včetně špiček a represivních sil režimu. Protestovat totiž vyšlo nejvíc lidí od poloviny devadesátých let.

Zoufalé životní podmínky umocněné pandemií vyhnaly do ulic velkých měst na Kubě před rokem desítky tisíc lidí k masivním protivládním protestům. Komunistický režim ale odpor dokázal potlačit. Za mříže poslal stovky demonstrantů i hlavní tváře disentu. Od zmanipulovaných soudů odcházeli často s třicetiletými tresty.

Vedení už tak nejednotné opozice režim rozprášil. Většina z něj skončila za mřížemi nebo emigrovala. Jiným nedovolí stoupenci castrovské revoluce vyjít z domů.

O jednom z hlavních kritiků vlády Josém Danielovi Ferrerovi nemá jeho rodina informace už od začátku června. Před časem na jeho případ upozornila místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová.

„Odsuzujeme zmizení Josého Daniela Ferrera, mučení, nelidské zacházení a ponižování, kterému je vystaven od chvíle, kdy byl nezákonně zatčen. Vyzýváme kubánskou vládu, aby informovala, kde se nachází a navrátila mu jeho základní práva,“ uvedla na Twitteru.

denunciamos la desaparición de @jdanielferrer y las torturas y el trato inhumano y degradante al que se le ha sometido desde su detención ilegal. Exigimos al Gobierno de Cuba que informe sobre su paradero y se le restituyan sus Derechos Fundamentales. https://t.co/mTp4dvR0mE — Dita Charanzová (@charanzova) July 7, 2022

Bývalý český velvyslanec v USA a vyučující na Floridské mezinárodní univerzitě Martin Palouš si myslí, že nynější kubánská opozice není zcela potlačená, loňské protesty podle něj ale zůstaly pouze výrazným gestem.

Strnulost režimu symbolizuje současný prezident. „Miguel Díaz-Canel se podle všeho snaží udržet kontinuitu s minulostí, jak se jen dá. Používá k tomu taky poměrně brutální metody. Je ale jasné, že pokud chce mít Kuba dynamickou budoucnost, současnost takové šance nedává a situace současného prezidenta je trochu tragická a absurdní,“ uvedl v pořadu Horizont ČT24.

„Situaci bych přirovnal k tomu, co jsme zažívali před rokem 1989. Opozice má jasnou vizi, že chce Kubu posunout z dvacátého do jednadvacátého století. Aby měli obyvatelé možnost rozhodovat o své budoucnosti. Toto všechno stále zůstává a opozice to ví,“ uzavírá Palouš.