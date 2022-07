Válka se ocitla na rozcestí. Podle expertů může skončit do konce roku, nebo „zamrznout“

Rozhodnou dodávky zbraní

Vojenští experti se shodují, že ve vývoji války nastala chvíle, kdy se rozhoduje o budoucí podobě konfliktu.

Michael Kofman, ředitel ruských studií ve výzkumném institutu C.N.A. v Arlingtonu, zdůrazňuje, že jde o kritické období pro obě strany: „Ukrajina má nedostatek vybavení a munice. Ale i Rusko ztratilo velkou část své bojové síly a jeho síly nejsou příliš vhodné pro trvalou pozemní válku takového rozsahu a trvání,“ řekl deníku New York Times.

Bývalý velitel amerických vojenských sil v Evropě Ben Hodges, který v současné době působí v Centru pro analýzu evropské politiky, tvrdí, že ruská vojska mohou být už do konce roku zatlačena zpět na pozice z 24. února.

„Pokud Ukrajina dostane od západních zemí vše, co potřebuje, a pokud budou Ukrajinci i nadále bojovat za svou zemi stejně urputně jako nyní, myslím, že Rusové budou do konce roku zatlačeni zpět na své pozice z 24. února. Pokud by se Západ zdráhal Ukrajině v této válce dále pomáhat – pak ano, může se to protáhnout na roky,“ řekl Hodges v rozhovoru pro deník The New Voice of Ukraine.

Důležitost včasných dodávek moderních zbraní právě v tomto momentu války zdůrazňuje také Ihor Romaněnko, bývalý zástupce náčelníka generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil.

„K zastavení nepřítele dojde pouze tehdy, když se vojenské potenciály vyrovnají. A k tomu by mohlo dojít až po masivních dodávkách, ne po těch dosavadních,“ uvedl ve svém vyjádření pro deník al-Džazíra, s tím, že problémem je také fakt, že Spojené státy dodávají své salvové raketomety HIMARS na Ukrajinu s omezeným doletem na 70 kilometrů, protože se obávají, že v opačném případě by Ukrajina bombardovala cíle v Rusku.

Kyjev už použil raketomety HIMARS ke zničení několika velkých muničních skladů v okupovaných nebo separatisty kontrolovaných oblastech. Ruské rakety však mají dolet až 120 kilometrů, a proto mají stále výhodu.