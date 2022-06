Válka musí skončit do zimy, řekl Zelenskyj lídrům zemí G7

Zelenskyj, jehož země přes čtyři měsíce vzdoruje ruské invazi, se v pondělí k summitu G7 v bavorském alpském zámku Elmau připojil skrze videokonferenci.

O potřebě dalších sankcí, dodávek zbraní a finanční podpoře hovořil Zelenskyj také v neděli ve svém každodenním videoposelství. „Ruskou agresi zastavíme jen tehdy, pokud dostaneme vše, o co žádáme, a v době, kdy to potřebujeme,“ zdůraznil ukrajinský prezident. „Zbraně, finanční podporu a protiruské sankce,“ dodal k tomu, co Ukrajina k boji proti ruským invazním silám potřebuje.