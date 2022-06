Aféra Watergate zlomila vztah veřejnosti a politiků. Investigace se za 50 let zásadně proměnila

Zároveň doplňuje, že investigativní práce se od Watergate značně proměnila, mimo jiné i kvůli globalizaci. „Většina novinářů zjistila, že bez mezinárodní spolupráce nejde dělat velké kauzy, protože málokdo, ať už mluvíme o zkorumpovaných diktátorech nebo politicích, když v zemi něco ukradne, to tam nechá, protože by o to mohl zase přijít,“ zdůvodňuje Holcová, proč je nutné spolupracovat přeshraničně.

Příkladem mezinárodní novinářské spolupráce je skupina Bellingcat, která v minulosti analyzovala mimo jiné ruské sestřelení letu MH17, otravu Alexeje Navalného, ale například také výbuchy munice ve Vrběticích. „Používají techniky, které jsou přístupné pro každého občana téhle planety (…). Myslím, že my všichni jim a jim podobným musíme být vděčni za to, že odhalují pravdu a staví hráz proti lhaní,“ říká Lukeš.