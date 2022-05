Čína se snaží dostat malé země Tichého oceánu na svou stranu. Soupeří o vliv se Spojenými státy

Nezměrnou hladinu Tichého oceánu čeří z východu i západu vzedmuté vlny velmocenského souboje. A mezi gigantickými ambicemi Washingtonu a Pekingu leží málo známé ostrovní státy a státečky, jako třeba Šalamounovy ostrovy se sedmi sty tisíc obyvateli. Do jejich hlavního města Honiary zamířil čínský ministr zahraničí jako první.

Šokující dohoda

Šalamounovy ostrovy, formálně člen Britského společenství, už s Pekingem podepsaly obrannou dohodu. Ta by mohla umožnit i stavbu čínské námořní základny.

Peking si chce v podstatě vyjednat kolektivní dohodu o bezpečnostní spolupráci, vysvětlil v pořadu Horizont ČT24 orientalista a sinolog Martin Hála. „Mohli bychom to přirovnat k takovému malému šestnáct plus jedna v Pacifiku, ale s orientací na policejní, a dokonce i vojenskou spolupráci. Bylo překvapivé a šokující, že se Číně povedlo uzavřít dohodu se Šalamounovými ostrovy a nyní to zkouší v celém regionu,“ řekl.

Stejné smlouvy s ostatními by významně upevnily námořní moc, kterou Čína už dvě dekády systematicky buduje. Navzdory nejen Americe, ale i Austrálii. Do čela této tichomořské velmoci, tradičně rozkročené mezi asijsko-pacifickou a euro-západní identitou, usedla nová levicová vláda. A chce být pacifickým ostrovům demokratickou alternativou Číny.