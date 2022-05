DUP hodlá blokovat nově zvolený parlament. Chce zrušit severoirský protokol

DUP, která byla silným zastáncem odchodu Británie z EU, skončila ve volbách do severoirského parlamentu z minulého týdne druhá. Volby poprvé v historii vyhrála katolická republikánská strana Sinn Féin prosazující sjednocení Severního Irska s Irskou republikou, která je členem EU.

Protokol spojuje i rozděluje

Severoirský protokol zaručuje, že na Irském ostrově nevznikne celní hranice, která by zkomplikovala život desítkám tisíc lidí, kteří linii mezi Irskem a Severním Irskem každodenně překračují za prací či za rodinou.

Snadná průchodnost je výsledkem Velkopáteční mírové dohody, která ukončila dekády násilí v Severním Irsku, a pokud by se cesty přes hranici zkomplikovaly, mohlo by to vést k opětovnému zvýšení napětí a obnovení střetů.

Celní hranice tedy místo aby rozdělovala ostrov, vznikla v Irském moři mezi Irskem a Británií. Na rozdíl od zbytku Spojeného království je tedy Severní Irsko součástí jednotného trhu EU a celní unie a řídí se jejími pravidly. De facto je tak odstřiženo od zbytku Spojeného království, zatímco pozemní hranice na Irském ostrově zůstává plně průchozí.