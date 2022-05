Unionisté v Severním Irsku tlačí Londýn ke změně pobrexitového protokolu, jinak nevstoupí do vlády

V jedné hospodě v západní části Belfastu mají stálí hosté jasno. Do jednoho hlasovali pro vítěze voleb, levicové nacionalisty ze Sinn Féin. „Volil jsem je, protože pracují pro lid a věřím v to, co se snaží vybudovat,“ říká osmdesátiletý Tommy Shaw.

„Dnešek zahajuje novou éru, která, jak věřím, nám všem dává příležitost přehodnotit vztahy v této společnosti na základě férovosti, rovnosti a sociální spravedlnosti,“ prohlásila po oznámení výsledků kandidátka Sinn Féin na pozici první ministryně Severního Irska Michelle O'Neillová.

Lidé předchozí vládě vyčítají zejména ekonomickou stagnaci spojenou s odchodem Británie z EU. Nespokojenost projevují po letech i voliči Demokratické unionistické strany (DUP). „Proto Demokratická unionistická strana ztratila hlasy, protože lidé tu jsou už velmi naštvaní. Zasekli jsme se, nikam se neposouváme. Lidé chtějí, aby se opět pustili do práce,“ říká pracovnice Národní zdravotní služby Gillian Russellová.

Nebudete řešit protokol? Nesestavíme vládu

Katoličtí republikáni získali v severoirském parlamentu 27 z 90 křesel. Zaseli tak bouři, kterou hned po oznámení výsledků dokonala protestantská DUP – se ziskem 25 křesel se odmítla podílet na sestavování vlády. Podle velkopáteční mírové dohody z roku 1998, která ukončila letitý konflikt v Severním Irsku, ale existuje v Ulsteru pravidlo dělby vlády – pozici prvního ministra získává vítěz voleb a post jeho zástupce představitel strany, která skončila druhá.

Vůdce Demokratické unionistické strany Jeffrey Donaldson však prohlásil, že „dokud vláda Spojeného království nepřijme rozhodné kroky ohledně (severoirského) protokolu, nebudeme jmenovat ministry do vlády.“

Kvůli protokolu Severní Irsko částečně ztratilo po brexitu dosavadní pevná pouta se Spojeným královstvím, protože musí dodržovat pravidla jednotného trhu EU a celní unie. Unionisté požadují zrušení tohoto mechanismu a opakovaně ho kritizuje i Londýn. Podle britského sekretáře pro Severní Irsko Brandona Lewise způsobuje protokol v praxi problémy lidem po celém Severním Irsku. „Není to jen o unionistických stranách nebo jedné straně, velmi to ovlivňuje severoirskou společnost a také podniky,“ tvrdí.

Vítězství levicových nacionalistů, kteří původně vzešli z politického křídla polovojenské organizace IRA, přiblížilo vyhlídku na sjednocení celého ostrova. A i když je referendum potřebné k vystoupení ze Spojeného království v kompetenci britské vlády, mělo by být vyhlášeno, pokud se bude zdát, že je většina obyvatel pro. Podle dosavadních průzkumů tomu tak není, Sinn Féin ale věří, že by se názor veřejnosti během následujících pěti až deseti let mohl změnit.