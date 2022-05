Ratifikace potrvá, to bude pro Finsko rizikové období, míní Schneider. Podle Pavla lze čekat provokace od Ruska

Finsko bude žádat o členství v NATO. Podpora užší bezpečnostní spolupráce se západními partnery v zemi totiž prudce vzrostla po ruské invazi na Ukrajinu. „Je to velký paradox. V jistou chvíli se mluvilo o tom, že možné řešení pro Ukrajinu před vypuknutím války by byla finlandizace, neutralita Ukrajiny. Myslím, že se Putinovi podařilo dosáhnout opaku,“ řekl v pořadu Horizont ČT24 bezpečnostní expert Jiří Schneider. Podle bývalého předsedy vojenského výboru NATO generála Petra Pavla dozrávala myšlenka vstupu do Aliance ve Finsku velmi dlouho. Dodal, že lze čekat provokace ze strany Ruska.