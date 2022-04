Somálec, který loni v německém Würzburgu ubodal tři ženy, byl podle obhajoby nepříčetný

Vyšetřovatelé považují za prokázané, že muž, který přišel do Německa v roce 2015, loni 25. června v podvečer během pěti minut zabil 30 centimetrů dlouhým nožem tři jemu neznámé ženy ve věku 24, 49 a 82 let. Další čtyři ženy, včetně dvou ve věku 11 a 16 let, těžce zranil. Tři lidi zranil lehce. Během útoku nejméně dvakrát vykřikl „Alláhu akbar“ (arabsky Bůh je veliký) a podle vyšetřovatelů jednal z nenávisti k Německu.

Jeho obhájce ale tvrdí, že za útokem není teroristický motiv. A ani vyšetřovatelé neodhalili nic, co by nasvědčovalo tomu, že by Somálec byl islámským radikálem.

Obžaloba žádá poslat útočníka na uzavřené psychiatrické oddělení

Před soudem se v pátek muž ke svému činu nevyjádřil, jeho obhájce však zdůraznil, že lituje utrpení, které obětem a pozůstalým způsobil. K útoku ho podle obhájce dovedly hlasy v jeho hlavě.

I proto obžaloba chce, aby Somálce, který před činem bydlel v ubytovně pro bezdomovce, soud poslal dlouhodobě na uzavřené psychiatrické oddělení. Podle dvojice psychiatrických posudků byl totiž při činu nepříčetný a pro veřejnost může dlouhodobě představovat nebezpečí.