„Nikdy neprohrajeme, radši umřeme," řekl v rozhovoru pro ČT starosta Kyjeva Vitalij Kličko

Kyjev se úspěšně brání, ale co zbytek Ukrajiny? V současné době je naší prioritou domobrana. To jsou lidé, kteří nikdy neměli předchozí bojovou zkušenost, ale mají obrovskou motivaci, protože hájí budoucnosti naší země. Jejich motivace je obrovská. Momentálně pomýšlíme na mobilizaci. Chtěl bych poděkovat všem zemím, které nám pomáhají, za pomoc vojenskou i humanitární. Celý svět vidí, co u nás Rusko páchá. Já, jako bývalý voják, vám řeknu, že v každé válce jsou strašně důležité zbraně, ale vůle a motivace jsou ještě důležitější. Ukrajinská armáda úspěšně hájí naše města už více než padesát dní. Je schopna odolávat jedné z největších armád na světě. A to proto, že ruští vojáci bojují pro peníze. Oni dostávají zaplaceno od ruské vlády, ale naši vojáci bojují za naši budoucnost, za budoucnost svých dětí. Vrátíme se do rána 24. února. Co vás napadlo jako první myšlenka? Nic nového. Už jsem říkal, že Kyjev je stále cílem ruské agrese. Vyzývám všechny, kteří se chtějí vrátit do Kyjeva, aby na sebe dávali dobrý pozor, protože se vracejí na vlastní nebezpečí. Možná by bylo dobré ještě chvíli počkat a nevracet se. Riziko je příliš vysoké. Já bych chtěl poděkovat každému, kdo nám pomáhá, i české vládě za to, že stojí za Ukrajinou. Je to pro nás velice důležité. Mám pro vás takovou zprávu: My nehájíme jenom nás, my hájíme rovněž vás, vaše děti, vaši budoucnost, vaše plány i hodnoty, které jsou společné. V Doněcku a Luhansku vidíme jak ničivé jsou plány Ruska. Oni se nezastaví, nechtějí okupovat jenom Ukrajinu. Kde se zastaví? Na hranici s Polskem nebo Německem?



Takže podle vás půjde Rusko dále do Evropy? Rozhodně, pokud prohrajeme. Ale my nikdy neprohrajeme, my radši umřeme než bychom se vzdali. Není žádným tajemstvím, že oni (Rusové) chtějí obnovit sovětskou říši. Pokud si vzpomínáte, Československo bylo zčásti také součástí Sovětského svazu. Pokud chtějí obnovit tuto říši, tak tato zvrácená idea je pořád živá. Co byste vzkázal lidem na východě Ukrajiny? Je to krvavá, prokletá, nepotřebná válka. Já si myslím, že jsme se neměli v roce 1994 vzdát našich jaderných zbraní. Rusko nám tenkrát zaručilo naši nezávislost a celistvost území. My ale Rusům nevěříme. Říkám všem: Rusům nevěřte. Nevíme, jak velké ambice a plány Rusové mají, ale rozhodně nehájíme jenom svou zemi, ale mír v celé Evropě.





Co si myslíte o neutralitě Ukrajiny i o jejím úsilí vstoupit do NATO? Můj osobní názor je, že Ukrajina byla vždy mírumilovnou zemí. Vzdát se možnosti být členem NATO, by byla podle mého názoru chyba. Obrana v tomto obranném svazku je totiž mnohem efektivnější. My samozřejmě všem děkujeme za dodávky zbraní, ale přecejenom si myslím, že ten neutrální status Ukrajiny byl chybou. A teď vidíte, co se děje. Víme, že několik starostů měst a obcí v Kyjevské oblasti bylo uneseno. Jak se cítíte? Cítíte se bezpečně? Ne, necítím se bezpečně. Žádný Ukrajinec, žádná Ukrajinka z celkových čtyřiceti milionů obyvatel se nemůže cítit bezpečně. Ruská vláda chce totiž zničit vládu na Ukrajině, a samospráva je přece základem státu, proto oni (Rusové) unášeli starosty, například starostu Hostomelu. Unášeli ale také lékaře, humanitární pracovníky, a pak je stříleli. Rusové říkají, že je to válka s ukrajinskou armádou, ale to je lež. Buča, Hostomel, Irpiň - to jsou dobré příklady toho, že jde o válku proti ukrajinskému obyvatelstvu. Je to genocida. Je to velká tragédie nejenom pro ukrajinský lid, ale pro celou Evropu. A rovněž, a tomu Rusové zatím nerozumí, je to velká tragédie i pro ruský lid, protože dvacet tisíc Rusů už na Ukrajině zahynulo. Je to už více než v průběhu deseti let operací v Afghánistánu a také více než během dvou čečenských válek. Je to největší válka v Evropě po druhé světové válce.