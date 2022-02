Dostavba barcelonské katedrály může ohrozit několik domů. Jejich obyvatelé s tím nesouhlasí

Dostavba vstupní fasády počítá s mohutným schodištěm, kterému by měly ustoupit dva velké obytné bloky. Sdružení majitelů a nájemníků tvrdí, že tamní byty jsou domovem až patnácti tisíc lidí. Většina z nich se chce případnému vystěhování a demolici bránit.

„Příkladů staveb větších chrámů, které byly začaty ve velkém stylu a nebyly dokončeny, najdeme celou řadu. V případě Barcelony je otázka, jestli jsou schopni byty vykoupit. Pokud by je vykoupili, skutečně by vznikl prostor, a ta stavba je natolik úžasná, že stojí za to ji dostavět,“ navrhuje urbanista Pavel Hnilička.

Sám barcelonský magistrát signalizuje, že cestu k dokončení monumentální budovy může otevřít jen kompromis. „Tady neexistují žádná kouzelná řešení. Nemyslíme si, že dokončení baziliky vyžaduje zbourání všech budov, ale zároveň máme za to, že není pravděpodobné, že se všechny domy podaří zachránit,“ komentuje náměstkyně primátora Barcelony pro urbanismus Janet Sanzová.

Zástavba kolem katedrály podle Hniličky není historicky cenná. „Nicméně to samozřejmě bolí. Představte si v Praze chrám Panny Marie Sněžné, který založil Karel IV. a nebyl dostavěn. Sahat by (při dostavbě) mohl k obchodnímu domu Máj, to bychom si dneska nemohli představit,“ chápe stížnosti obyvatel Barcelony urbanista.

Stavbu financují poutníci

Monumentální stavba ve své bezmála stočtyřicetileté historii už narazila na řadu překážek, zatím však dokázala všechny přerůst. Mimořádný projekt podle přání jeho autora může být financován pouze ze soukromých darů a od platících návštěvníků.

Rozestavěnou katedrálu jen v roce v 2019 navštívily čtyři miliony a sedm set tisíc lidí, kteří za vstupné dali bezmála tři miliardy korun. Pandemie a omezení, která s ní přišla, ale příjmy srazily v průměru o tři čtvrtiny.

„Dokončili jsme jednu ze šesti centrálních věží, věž Panny Marie, abychom přinesli světu naději. A ukázali, že Sagrada Família pokračuje,“ chlubí se architekt Fauli. Budovatelé stále počítají, že by chrám zasvěcený Svaté rodině mohl být hotový v červnu 2026 u příležitosti stého výročí smrti Gaudího.