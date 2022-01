Jedna zahraniční písnička na čtyři polské. Právo a spravedlnost navrhuje nové kvóty pro rádia, hájí je covidem

Novelu, kterou bude řešit polský Sejm, navrhla strana Právo a spravedlnost. Nově by podle ní měla polská hudba ve všech rádiích v zemi zabrat až osmdesát procent vysílacího času od pěti ráno do půlnoci. „Dosud to ze zákona bylo 33 procent, přičemž většina polských rádií to řeší tak, že většinu polské hudby pouští v noci,“ vysvětluje zahraniční zpravodaj České televize v Polsku Lukáš Mathé.

Novelu zákona představil poslanec Marek Suski (PiS), který ji odůvodnil pandemií covidu-19, kdy není možné pořádat velké koncerty a je potřeba pomoci polským umělcům. „Chceme se postarat o polskou kulturu, hudbu a umělce,“ apeloval poslanec v rozhovorech.

Marek Suski: proponujemy, by stacje radiowe w godz. 5:00-24:00 grały 80 proc. polskiej muzyki. pic.twitter.com/p6oDdSsa6t — Kamil Dziubka (@KamilDziubka) January 20, 2022

Hovořil také o pomoci mladým hudebníkům. „Myslím, že by to podpořilo nové účinkující a jejich písničkám to pomohlo prosadit se na hudebním trhu,“ uvedl.

Polská opozice ale zákon kritizuje a spekuluje o tom, že vládní strana hlavně potřebuje hlasy poslance Pawla Kukize a jeho kolegů v dolní komoře polského parlamentu.

Zákon má politické pozadí, tvrdí opozice

„Celá koalice Práva a spravedlnosti má křehkou většinu. Kaczynski musí přemlouvat část poslanců k tomu, aby pro ně hlasovali. Tady konkrétně se jedná o Kukize, jehož strana má v Sejmu tři hlasy,“ doplňuje Mathé.

Právě bývalý rockový hudebník a poslanec Pawel Kukiz navrhl přísnější kvótu na procento polské hudby v rádiích už v říjnu 2020. Jeho strana Kukiz'15 minulý rok s vládní stranou PiS podepsala dohodu o podpoře její legislativní agendy.

Suski během představení svého návrhu uvedl, že Kukiz návrh podporuje, to však bývalý hudebník později odmítl na sociálních sítích s tím, že pro zákon hlasovat nebude a podporuje mírnější formu kvót.

Podle Mathého oslovené polské rozhlasové stanice s návrhem nesouhlasí. „Uvedly, že dramaturgii by dokázaly přestavět, ale často by to šlo proti logice rádií. Také se objevuje obava, že posluchači ještě více opustí poslech rádia a budou se víc uchylovat ke streamovacím společnostem,“ doplňuje. Podle výzkumu soukromého Radia ZET návrh na větší procento polské hudby v rádiích odmítají až dvě třetiny Poláků.