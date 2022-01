Pandemie ve světě: Rakousko spustí loterii pro očkované, Řecko už pracuje se čtvrtou dávkou

Molnupiravir získá i podobu levného generika

Bezmála třicet výrobců generických léků podepsalo s americkou farmaceutickou společností Merck & Co smlouvu o výrobě levných verzí přípravku proti covidu-19 nazvaného molnupiravir. Informovala o tom ve čtvrtek mezinárodní organizace Medicines Patent Pool (MPP), která má podporu OSN a která usiluje o lepší dostupnost léků v zemích s nízkými nebo středními příjmy.

Dohoda, kterou MPP vyjednala se společností Merck, umožňuje 27 výrobcům generických léků z Indie, Číny a dalších zemí Afriky, Asie a Blízkého východu vyrábět přísady a hotový lék. Léky se budou podle smlouvy distribuovat do 105 méně rozvinutých zemí. Molnupiravir je antivirotikum určené k léčbě covidu a Merck je vyvinul spolu s americkou společností Ridgeback Biotherapeutics a s americkou Emoryho univerzitou. Zmíněné podniky ani vysoká škola nebudou za prodej levné verze léku dostávat žádné licenční poplatky.

Do České republiky bylo zatím dodáno 14 400 dávek antivirotika molnupiravir, další se očekávají na přelomu ledna a února. Další podobný lék paxlovid Česko objednává od společnosti Pfizer.

Katalánsko a Kantábrie uvolňují opatření

Dva španělské regiony, Katalánsko a Kantábrie, začaly uvolňovat svá pandemická opatření. Ve Španělsku tento týden začal mírně klesat výskyt koronavirové nákazy. Dalších pět regionů se ale rozhodlo prodloužit opatření, která zavedly na konci loňského roku.

Katalánsko od pátku zruší zákaz nočního vycházení, který platí od jedné do šesté hodiny ranní. Region také zvažuje, že zruší povinnost se prokazovat covidovým certifikátem při vstupu do barů a restaurací. K tomuto kroku již tento týden přistoupil region Kantábrie.

Itálie dál zpřísňuje opatření

Na zpřísnění podmínek používání covidových certifikátů sází Itálie, kde je naočkováno 76 procent obyvatel. Od čtvrtka platí povinnost se prokázat základním certifikátem, který lze získat po očkování, prodělání nemoci či díky negativnímu testu, v kadeřnictvích a dalších provozovnách služeb péče o tělo.

Italská vláda má ve čtvrtek vydat nařízení, které určí, kde od února nebude vyžadován žádný druh certifikátu. Podle listu Corriere della Sera se to bude týkat obchodů s potravinami, drogerií či pohonnými hmotami. Do výčtu by se měly dostat i stánky s denním tiskem, naopak pro vstup do prodejen s cigaretami bude zapotřebí základní certifikát.

Řecko nabízí omezeně čtvrtou dávku

O týden prodlouží pandemická opatření, jež měla původně vypršet v neděli, řecká vláda. Podle ministerstva zdravotnictví jsou nemocnice v zemi stále pod velkým tlakem, ačkoliv počet nakažených v posledních dnech klesal, napsal deník Kathimerini.

Od čtvrtka se v Řecku mohou lidé registrovat na čtvrtou dávku, napsala agentura EFE. Tu mohou v zemi dostat osoby s problémy s imunitou, a to nejdříve tři měsíce po třetí dávce. Do skupiny by mělo spadat zhruba půl milionu lidí. Úřady v současnosti nepočítají s tím, že by čtvrté dávky rozšířily i na další skupiny obyvatel. Čtvrtou dávkou očkuje ve světě jen několik málo států, například Izrael nebo Chile. Druhé přeočkování pro lidi s oslabenou imunitou schválilo i Španělsko.