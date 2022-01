Macron podpořil plán Evropské komise na zařazení jádra mezi zelené investice

K zařazení jádra a zemního plynu na seznam zelených investic vyzývalo dlouhodobě mimo jiné Česko, které v polovině roku v EU předsednickou roli od Paříže převezme. Zastáncem jádra je i Francie. Takzvanou taxonomii odmítají odpůrci obou technologií, například Rakousko či Německo, kritické je také Španělsko. Kvůli některým podmínkám však nabádají k opatrnosti i stoupenci jaderné energie.

Komise plánuje dát investorům návod, do kterých technologií se vyplatí vložit peníze. Činitelé EK tvrdí, že nárok na označení za udržitelnou investici budou mít jen projekty splňující velmi přísná kritéria.

Plán počítá například s tím, že do roku 2050 budou muset mít jaderné elektrárny pro svůj odpad hlubinná úložiště, která zatím neexistují. Možná podpora se bude týkat pouze těch projektů, které nahradí výrobu energie či tepla z uhlí či dalších méně čistých zdrojů.

Unijní exekutiva předpokládá, že investice budou do jádra směřovat nejméně příštích dvacet let a do zemního plynu deset let.