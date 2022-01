Pandemie pytláctví oslabila. Chudší země s ním přesto nemohou soupeřit naplno

„Problémem je, že nemáme auto. To by nám jistě pomohlo. V případě potíží zajistí spojení s městem. Bylo by ideální mít i vysílačku, jak na hlídce, tak pro spojení se základnou,“ stěžuje si velitel strážců rezervace Bangangai Kindosa Ruvango Godfree.

Muži na mimořádné obtížné misi jsou tak odkázaní sami na sebe. Park Bangangai v Jižním Súdánu je o polovinu větší než celý Středočeský kraj. Na starost ho má pouhých pětadvacet rangerů. Komplikací ale není jen nedostatečné vybavení. V zemi, která před třemi a půl lety ukončila krvavou občanskou válku, hrozí především chudoba.

Lidé si proto z rezervace berou to, co potřebují k přežití. „Ničí přirozený tok řeky, zvířata utíkají. Vypalují buši, zbytečně hoří a to ovlivňuje životní prostředí,“ popisuje projektový manažer Fauna and Flora International Clement Bangunda. V zemi navíc zůstává velké množství zbraní, což posiluje rostoucí trend nelegálního lovu pro peníze.