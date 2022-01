Washington popsal možné sankce za útok na Ukrajinu. Rusko je zklamané, vzkázal Rjabkov

Chystané sankce by podle listu The New York Times vešly v platnost v řádu hodin po případném ruském útoku na Ukrajinu. Mimo jiné by mířily na největší ruské finanční instituce, které by odřízly od globálních transakcí. Součástí sankcí by bylo také embargo na americké technologie využívané v obranném a spotřebním průmyslu. Washington je také připraven vyzbrojit Ukrajince pro partyzánskou válku.

Zástupci USA, Ruska a NATO chystají na příští týden několik jednání. Po pondělním setkání Rjabkova a Shermanové povede ve středu Rada Severoatlantické aliance rozhovory se zástupci Ruska. Na čtvrtek se chystají jednání pod hlavičkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).