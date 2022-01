Další nezávislý zpravodajský server v Hongkongu končí. Chce chránit své zaměstnance

Když se bývalá britská kolonie Hongkong v roce 1997 vracela pod čínskou správu, dělo se tak s příslibem, že ve městě budou chráněna osobní práva včetně svobody tisku. Podle prodemokratických aktivistů je však svoboda v Hongkongu omezována, a to především od doby, co Peking prosadil kritizovaný bezpečnostní zákon. Oficiální představitelé Hongkongu však tato tvrzení odmítají a popírají, že by se zaměřovali na média.