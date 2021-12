Pandemie ve světě: Fórum v Davosu se ruší, Izraelci nesmí do USA a Thajsko zvažuje karanténu pro turisty

„Zpřísněné předpisy pro vstup do země představují velkou výzvu zejména pro lidi cestující do zahraničí během vánočních svátků. Jsou však nezbytné zejména v této době, aby se v Rakousku zabránilo šíření omikronu,“ uvedl o víkendu ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein. Na zpřísnění opatření ve zvýšené míře dohlížejí policisté ve spolupráci s hygienickými úřady.

S cílem zpomalit šíření omikronu zpřísnilo podmínky pro vstup do země Rakousko. Od pondělí mohou do země bez omezení vstupovat pouze lidé očkovaní posilovací dávkou. Uzdravení z covidu-19 a očkovaní dvěma dávkami musí nově předkládat negativní PCR test.

Turistům hrozí v Thajsku opět karanténa

Thajské úřady od 1. listopadu povolují občanům z desítek států světa, včetně České republiky, návštěvu země bez nutnosti karantény. Musí se ovšem prokázat certifikátem o dokončeném očkování proti covidu-19 a mít před odletem a po příletu do Thajska negativní test na koronavirus.

V pondělí ministerstvo veřejného zdraví ovšem oznámilo, že navrhne obnovení povinnosti karantény pro přijíždějící turisty. Země by se tak podle ministerstva měla vrátit k programu, který umožňoval turistům navštívit bez karantény pouze vybrané lokality za předpokladu, že nebudou cestovat jinam a budou pobývat ve vládou schválených hotelech. Jako první byl takto v létě otevřen oblíbený ostrov Pchúket.

V USA se epidemie dál zhoršuje

Ve Spojených státech se před vánočními svátky dál zhoršuje epidemická situace a v zemi panují obavy, že koronavirová varianta omikron spustí další silnou vlnu covidu-19. Počet nových nákaz se opět dostal nad 130 tisíc za den a sedmidenní průměr se blíží maximu z letní vlny.

I přes nepříznivý vývoj z posledních týdnů jsou na tom ale USA lépe než před rokem. Loni touto dobou zažívala země dosud nejhorší fázi pandemie a registrovala přes 200 tisíc nákaz denně. Nakonec se po Novém roce denní přírůstky dostaly až ke 250 tisíc a bilance hospitalizací s covidem-19 činila v jednu chvíli téměř 140 tisíc pacientů.

Nyní podle deníku The New York Times připadá na každý z posledních sedmi dní průměrně 133 tisíc zachycených nákaz, zatímco v nemocnicích leží skoro sedmdesát tisíc lidí s koronavirem.

Nejrychlejší šíření koronaviru aktuálně evidují státy na severovýchodě USA, kde je relativně vysoká proočkovanost populace. Nejvyšší výskyt infekcí mají po víkendu Rhode Island a New Hampshire, na třetím místě je pak New York, který byl americkým epicentrem nákazy na počátku pandemie. V neděli stát ohlásil rekordních více než 22 tisíc infekcí a starosta města New York Bill de Blasio naznačil, že úřady by mohly přehodnotit ohlášený návrat velkolepé silvestrovské oslavy na náměstí Times Square.