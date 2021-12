Pandemie ve světě: Dánsko nařídí uzavření divadel i kin, Rakousko prodlužuje lockdown neočkovaným

Dánsko kvůli rostoucímu počtu lidí nakažených koronavirem nařídí uzavření kin, divadel a koncertních sálů. Oznámila to v pátek premiérka Mette Frederiksenová. Denní bilance případů nákazy jsou nyní v severské zemi rekordní: ve čtvrtek úřady ohlásily na 10 tisíc infikovaných, v pátek ještě o tisícovku více. Asi u pětiny všech nakažených se prokázala varianta omikron.

Zavedení nových opatření dánská vláda avizovala už ve čtvrtek, ale teprve nyní upřesnila, o jaké restrikce půjde. Premiérka řekla, že úřady musejí zasáhnout, aby přenos nákazy zpomalily. „Všichni musíme omezit své aktivity. Všichni musíme omezit své sociální kontakty,“ uvedla.

Kromě kin a divadel se zavřou také zábavní parky, muzea a galerie, uvedla agentura AP. Obchody a gastronomické provozy s plochou menší než dva tisíce metrů čtverečních musejí zavést limity na počet zákazníků, restaurace smějí mít otevřeno do 23:00.

Rakousko prodlužuje lockdown pro neočkované

Přísná protiepidemická opatření, včetně zákazu vycházení, která v Rakousku platí pro lidi bez očkování proti covidu-19, v pátek vláda prodloužila o dalších deset dnů. Platit budou i po 21. prosinci. Výjimku ovšem budou mít o vánočních svátcích a na Silvestra.

V současnosti smějí neočkovaní opustit domov jen kvůli cestám do práce, do školy, k lékaři, na nákup zboží základní potřeby nebo kvůli zdravotní procházce. Na Štědrý den, První a Druhý svátek vánoční a na Silvestra budou ale moci vyrazit na oslavu s devíti dalšími lidmi. Ti, kdo se očkovat nechali nebo se z covidu-19 v nedávné době uzdravili, se mohou sejít s dalšími 24 lidmi. Věřící v kostelech nebudou při vánočních mších smět zpívat.

V Rakousku platil od 22. listopadu do minulé soboty plošný lockdown. „Zajistili jsme si tak chvilku, díky které jsme se mohli nadechnout,“ řekla ministryně pro rodinu Susanne Raabová. Pro lidi v Rakousku by příznivější epidemická situace měla být příležitostí k tomu, aby Vánoce oslavili v rodinném kruhu. Ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein Rakušany vyzval, aby se o svátcích chovali s „rozvahou“.

Biden varoval neočkované kvůli omikronu

Prezident USA Joe Biden ve čtvrtek varoval nenaočkované Američany před zimou „vážných onemocnění a smrti“ v souvislosti s šířením varianty koronaviru omikron. Ta je podle dosavadních zjištění výrazně nakažlivější než jiné varianty viru. Počet nakažených omikronem se nyní v USA zdvojnásobuje jednou za dva dny, uvádí list The Washington Post, podle nějž zprávy o příchodu nové varianty znovu zasahují do plánů Američanů a v myslích mnoha z nich posouvají vývoj pandemie zpět do jejích začátků.

„Chci vyslat přímý vzkaz americkému lidu: díky krokům, které jsme přijali, se omikron zatím nerozšířil tak rychle, jak by to jinak učinil. Ale nyní je tady a šíří se a bude se to navyšovat. Máme před sebou zimu vážných onemocnění a smrti pro nenaočkované – pro ně, jejich rodiny a nemocnice, které brzy zaplaví,“ řekl Biden po čtvrtečním brífinku se svým týmem pověřeným řízením boje s koronavirem.

Poslední předpověď amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí ze středy uvádí, že počty lidí přijímaných do amerických nemocnic zřejmě dosáhnou v příštích týdnech dosud nevídaných hodnot. Nově nakažených a umírajících po nákaze koronavirem pak bude možná stejně jako při dosud nejhorší vlně loni v zimě.