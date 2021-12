Politické problémy s pandemickými pravidly. Za porušování restrikcí se omlouvají špičky Británie či Finska

O víkendu si nejmocnější žena Finska vyrazila do klubu jen několik hodin poté, co se setkala s pozitivně testovaným ministrem zahraničí. Zákony plně očkovaným v takovém případě nenařizují karanténu, úřady to ale Marinové doporučily SMS zprávou. Tu si ale premiérka nepřečetla – podle svých slov si nechala služební telefon doma.

„Omlouvám se za své chování a své činy. Nejednala jsem nejlépe, jak jsem mohla, a za to se omlouvám. Měla jsem se i později ujistit, že dané instrukce jsou stále platné. Měla jsem lépe zvážit své chování, abych se ujistila, že nemám jít do klubu a zůstat doma,“ vzkázala finské veřejnosti premiérka, která sama čeká na výsledky testů.

Večírky v čísle deset

Není jediná, která v současnosti čelí nařčením z porušování pandemických pravidel. V Británii ve středu rezignovala mluvčí premiéra Borise Johnsona Allegra Strattonová. Na uniklé nahrávce s dalšími úředníky kabinetu vtipkovala o večírku v Downing Street. Konal se loni v době, kdy byly podobné akce zakázané. I ona se omluvila: „Zdálo se, že mé poznámky pravidla zlehčují. Pravidla, která se lidé snažili dodržovat. To nikdy nebylo mým záměrem,“ prohlásila.

Slova omluvy směrem k veřejnosti vyslal i sám premiér Johnson, pro nějž jde o další ze skandálů v okruhu jeho nejbližších spolupracovníků. Loni vyvolal poprask jeho exporadce Dominic Cummings, když v době prvního lockdownu vyjel na výlet přes celou Anglii. Opoziční labouristé nyní volají po Johnsově rezignaci, pokud se ukáže, že o večírcích podal poslancům zavádějící informace.