„Toto je správný okamžik.“ Anglie ruší většinu opatření

Přestože nošení roušek už není povinné, Johnsonův kabinet ho nadále doporučuje v uzavřených prostorech. Některé obchody a dopravní prostředky zakrytí úst a nosu nadále vyžadují. Například londýnské metro může cestující vyzvat k nasazení ochrany dýchacích cest, popisuje zpravodaj ČT ve Spojeném království Bohumil Vostal.

„Toto je správný okamžik, ale musíme to udělat opatrně. Musíme si pamatovat, že tento virus je bohužel stále venku, případů přibývá, vidíme extrémní nakažlivost varianty delta,“ nechal se slyšet Johnson.

Žádným způsobem už nejsou omezovány počty hostů na svatbách, pohřbech či v publiku na koncertech, v divadle, při bohoslužbách a na sportovních akcích. Rovněž mohou otevřít noční kluby a lidé mohou bez omezení navštívit své bližní v domovech pro seniory.

Při příjezdu ze zemí, které Spojené království zařadilo na takzvaný oranžový seznam, již nebude platit povinnost podstoupit desetidenní izolaci. Netýká se to ale cestujících z Francie, kde podle britské vlády přetrvává varianta beta, známá také jako jihoafrický kmen koronaviru.

Občané jsou dle průzkumů opatrnější než vláda

Vláda spoléhá na to, že Angličané budou rozumní, vysvětluje Vostal. Průzkumy naznačují, že občané jsou opatrnější než Johnsonův kabinet: „Pouze třicet procent Britů schvaluje rozhodnutí premiéra Borise Johnsona otevřít zemi, padesát pět procent si myslí, že je to špatně,“ ilustruje korespondent. Pouze čtvrtina respondentů by se cítila komfortně při návštěvě nočního klubu, v případě velkých akcí je to 37 procent a svateb jedenašedesát.

„Mám ji připravenou k nasazení v přeplněném prostředku, ale když vevnitř sedíme ve třech, nemá to cenu. Jsem plně očkovaný. Mám rozum a budu opatrný vůči ostatním,“ řekl s rouškou v ruce reportérovi BBC muž jménem Brian.

„Tanec nebyl povolený tak dlouho, že se to zdá jako věčnost,“ komentovala rozvolnění jedenatřicetiletá Georgia Pikeová v klubu ve východním Londýně. „Chci tančit, chci slyšet živou hudbou, chci ten pocit být na koncertě, být s dalšími lidmi,“ vylíčila agentuře Reuters.