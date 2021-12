Francie chce bojkot pekingské olympiády koordinovat se zbytkem EU. Čína varovala USA

„Bereme volbu Američanů na vědomí,“ konstatoval Elysejský palác po oznámení Washingtonu, že do Pekingu se příští rok nevypraví žádní představitelé vlády USA. „Budeme to koordinovat na evropské úrovni. Když máme obavy o lidská práva, řekneme to Číňanům. Loni v březnu jsme přijali sankce proti Sin-ťiangu,“ připomíná francouzská prezidentská kancelář.

Také britský vicepremiér Dominic Raab dnes uvedl, že Velká Británie „v patřičnou dobu“ zváží, zda se k bojkotu zimní olympiády připojí. On sám do Pekingu nepojede. Itálie už avizovala, že se k případnému diplomatickému bojkotu zimních Her připojit nehodlá. Apeninský poloostrov má hostit olympiádu za čtyři roky a tradičně má silný zájem se Her účastnit.

Český designovaný premiér Petr Fiala (ODS) k diplomatickému bojkotu řekl, že je v pořádku, postoj jeho budoucího kabinetu ale nechtěl přiblížit. Předpokládá, že rozhodne celá vláda.

Bílý dům v pondělí oznámil, že na olympiádu do Číny v únoru nepojedou žádní představitelé americké administrativy. Své rozhodnutí odůvodnil porušováním lidských práv v Číně, mimo jiné v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Vláda prezidenta Joea Bidena vyjádřila podporu americkým sportovcům, kteří na Hry pojedou.