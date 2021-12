Rusko viní NATO z nebezpečného manévru u Ukrajiny. Do té kvůli vrtulníku tepe Bělorusko

„Podařilo se zabránit katastrofě. To ale neznamená, že NATO a USA mohou nadále beztrestně riskovat životy,“ uvedla v prohlášení Zacharovová. Podle ruské agentury pro civilní letectví (Rosavijacija) se incident stal v pátek ráno, kdy špionážní letadlo „rychle klesalo“ a dostalo se do dráhy letu airbusu společnosti Aeroflot z Tel Avivu do Moskvy. Na palubě bylo 142 lidí.

„Směr a výška civilního letadla byly okamžitě změněny,“ uvedla Rosavijacija v nedělním prohlášení pro agenturu AFP. Dodala, že posádka špionážního letadla nereagovala na zprávy od řízení letového provozu.

Podle ruské tiskové agentury Interfax ruský stroj klesl o 500 metrů, aby se vyhnul průzkumnému letounu, který piloti Aeroflotu viděli z kokpitu. Další menší letadlo, Challenger 650, letící do Skopje z ruského letoviska Soči kvůli průzkumnému letounu také změnilo kurz, informovala Rosavijacija.

„Zvýšená aktivita letadel NATO v blízkosti ruských hranic (…) vytváří riziko nebezpečných incidentů s civilními letadly,“ uvedla Rosavijacija a dodala, že bude „protestovat“ diplomatickou cestou.

Spojené státy varují před útokem Ruska na Ukrajinu

Incident se odehrál v době rostoucího napětí mezi Ruskem a západními zeměmi, které obviňují Moskvu z toho, že kumuluje vojáky na hranicích s Ukrajinou a připravuje se na invazi. Případná ofenziva ruských sil proti Ukrajině by podle americké rozvědky mohla být zahájena začátkem příštího roku a zúčastnilo by se jí odhadem 175 tisíc vojáků.

Rusko takové plány popírá a obviňuje země NATO z rostoucích „provokací“, včetně nedávných vojenských cvičení v blízkosti svých hranic v Černém moři, což je oblast, kterou Moskva považuje za svou sféru vlivu.