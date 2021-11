Německo a Dánsko staví ponorný tunel. Spojí obě země a bude nejdelší na světě

Dánsko plánuje umělý ostrov

Dánský stát nese převážnou část nákladů, které se v přepočtu blíží dvěma stům miliardám korun. Kodaň má navíc se svými vodami ještě větší plány – podle ministra energetiky Dana Jørgensena chce postavit nový ostrov.

Vzniknout by měl asi osmdesát kilometrů od dánských břehů a protínat by se v něm měla ramena rozvodné sítě od zhruba šesti set padesáti větrníků o výkonu deseti gigawattů, což je víc, než kolik Dánsko potřebuje. Kodaň počítá s exportem zelené energie do Velké Británie a hlavně do Německa.

Ambiciozní projet by měl začít fungovat v roce 2033. Do té doby na něj Dánsko hodlá vydat v přepočtu na 730 miliard korun, tedy zhruba polovinu příjmů českého rozpočtu za loňský rok.