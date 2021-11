Ikonická fotografie mladé Afghánky obletěla celý svět, žena ze snímku dnes žije v Itálii

Legální statut, byt v metropoli a vdovský důchod mohl být happyendem pro dívku z obálky. To by se ale v Afghánistánu nesměl před čtyřmi měsíci zhroutit další režim. Před dalším nebezpečím a nejistotou, kterou tentokrát představuje vláda nevypočitatelného hnutí Taliban, Šarbat Gulaová i teď utíká. Tentokrát až do Itálie, která ji evakuovala i s rodinou a nabídla nový bezpečný azyl.