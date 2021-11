Británie zařadí celý Hamás mezi teroristické organizace

Hamás neuznává Izrael a vedl s ním několik válek. Podle izraelského tisku oficiálně ministryně rozhodnutí ohlásí ve svém projevu o bezpečnosti, který v pátek přednese ve washingtonském analytickém pracovišti The Heritage Foundation. Začátek jejího projevu je ohlášen na 11:00 místního času (17:00 SEČ).

Celý Hamás je už na seznamu teroristických organizací v USA, Izraeli i Evropské unii. „Hamás je jednoduše teroristická organizace,“ napsal v reakci na informaci o britském rozhodnutí na Twitteru izraelský premiér Naftali Bennett. Británie dosud stejně jako Austrálie nebo Nový Zéland rozlišovala mezi ozbrojeným křídlem Hamásu a jeho politickou sekcí.

The Jerusalem Post získal přepis pravděpodobného znění projevu Patelové. „Hamás má značné teroristické kapacity včetně přístupu k mnoha vyspělým zbraním, má výcviková zařízení a dlouhodobě se zapojuje do teroristického násilí. Budeme-li terorismus tolerovat, naruší to bezpečnost,“ citoval list z textu chystaného projevu. Podle Patelové se Hamásem cítí být ohrožena i britská židovská komunita.