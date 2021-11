Nizozemský soud vyhověl odvolání Ruska, akcionáře vyvlastněného Jukosu zatím odškodnit nemusí

Moskva měla sankci zaplatit za vyvlastnění Jukosu. Pokud soudy nakonec rozhodnou ve prospěch bývalých akcionářů, byla by to pravděpodobně dosud nejvyšší částka, jaká byla kdy v arbitráži přiznána, uvedla agentura AP.

„Nejvyšší soud zrušil konečný rozsudek odvolacího soudu i předchozí rozsudek soudu,“ stojí v prohlášení. „Případ byl postoupen amsterdamskému odvolacímu soudu k opětovnému projednání.“

Podle členů nejvyššího soudu musí odvolací soud znovu přešetřit tvrzení, že se bývalí akcionáři dopustili podvodu. Zamítli ale další odvolání Moskvy, včetně stížnosti na nepříslušnost soudu. Rozsudek v této věci je konečný, uvedl nejvyšší soud.

Jukos byl rozdělen a zestátněn, Chodorkovskij skončil ve vězení

Do Nizozemska se případ dostal poté, co jej bývalí akcionáři Jukosu předali Stálému arbitrážnímu soudu (PCA) se sídlem v Haagu. Arbitrážní soud v roce 2014 shledal, že Moskva porušila své mezinárodní závazky tím, že podnikla kroky, které přiměly Jukos zkrachovat. Poté případ sedm let putoval nizozemskou soudní sestavou.

Jukos byl svého času největší soukromou ropnou společností v Rusku s tržní hodnotou až 40 miliard dolarů. Hlavním vlastníkem byl oligarcha a oponent Kremlu Michail Chodorkovskij. Ten býval i nejbohatším člověkem v Rusku, v roce 2003 byl však zatčen a o dva roky později odsouzen k dlouholetému vězení za daňové úniky a zpronevěru. Společnost Jukos pak byla rozdělena a zestátněna, většinu majetku získala polostátní společnost Rosněfť, kterou řídil spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Igor Sečin.

Jukos pak v srpnu 2006 vyhlásil bankrot. Chodorkovskij vyšel z vězení v prosinci 2013, když mu Putin udělil milost.