V Africe se letos odehrály už čtyři převraty. Bilance připomíná krvavé období před více než dvaceti lety

Podle amerických vědců Johathana Powella a Claytona Thyneho se v Africe uskutečnilo od konce padesátých let více než dvě stě vojenských převratů , asi polovina z nich byla úspěšných . Nejčastěji se podařilo svrhnout držitele moci v Burkina Fasu – konkrétně sedmkrát.

21. listopadu 2017 – Zimbabwe – Prezident Robert Mugabe odstoupil po nátlaku armády z funkce, ve které byl od prosince 1987 (předtím byl sedm let premiérem, zemi fakticky vedl 37 let, a to od svržení bělošské nadvlády v roce 1980). Novým prezidentem se stal bývalý viceprezident Emmerson Mnangagwa.