Putin a Bennett se sešli na prvním společném jednání. Mluvili o vzájemných vztazích i Blízkém východě

Ruský prezident na začátek jednání označil rusko-izraelské vztahy za „jedinečné“ a uvedl, že doufá, že nový ministerský předseda bude pokračovat ve šlépějích svého předchůdce Benjamina Netanjahua a bude udržovat s Moskvou vztah založený na důvěře, napsala agentura AP. Bennett prohlásil, že Izrael považuje Putina za „skutečného přítele židovského národa“.

Podle blízkovýchodního zpravodaje ČT Davida Borka šlo o první oťukávání dvou lídrů, ale i o konkrétní záležitosti. „Jednalo se o Íránu a Sýrii, kde Izraelci mají eminentní názorové pozice, které se často liší od postojů Ruska. Ale samozřejmě, že z pohledu Moskvy i Jeruzaléma měla schůzka seznamovací charakter. Uvědomme si, že Bennett je očima Moskvy trochu nepoznaná krajina. Je to jiná generace, než byl Netanjahu,“ vysvětluje Borek.

Putin během schůzky vyslovil přání, aby vztahy zemí zůstaly stejné jako doposud, s čímž souhlasil i Bennett. „Nepodceňujme ale otázku chemie obou lídrů. V tom, jak funguje spolupráce mezi lídry, a do jaké míry budou fungovat vztahy Bennett-Putin, stejně jako úspěšně fungovaly s Netanjahuem,“ říká Borek.

Podobný, ale jiný

Právě Netanjahu navázal během své dlouhé vlády v Izraeli víceméně přátelské vztahy s ruským prezidentem. Jednání mezi lídry probíhalo pravidelně a velmi často. Podle Borka nešlo o to, že by Izrael vnímal Kreml jako spojence, nýbrž o to, že si uvědomuje sílicí ruskou pozici na Blízkém východě.

„Do značné míry byla politika Netanjahua ukázkou toho, že Izrael si všímá, že Rusko už není jenom přihlížejícím jako dříve, ale že začíná být aktivním hráčem, se kterým je nutné jednat. Izrael si uvědomuje, že v mnoha důležitých věcech je Moskva relevantní,“ tvrdí zpravodaj.

Bennett je ideologicky Netanjahuovi velice podobný. Nevýhodu Borek spatřuje v tom, že není konstantou jako Netanjahu. Premiérem nebude po celé volební období, jelikož izraelská vláda má v koaliční smlouvě ukotvenou rotaci předsedy vlády. Benneta vystřídá ve vedoucím postu liberální Jair Lapid, který Netanjahua kritizoval za údajnou vstřícnost vůči Putinovi a jeho režimu.