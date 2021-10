Ceny energií trápí i velké evropské podniky. Ve Francii a Španělsku některé přerušují výrobu

Rostoucí ceny energií velmi výrazně ovlivnily například i těžký průmysl ve Francii. Ocelářský komplex LME u Valenciennes se ještě v takové situaci nikdy nenacházel. Jeho hlavní tavicí pec téměř bez přerušení sálala teplotami přes patnáct set stupňů Celsia. Teď se ale musela kvůli neúnosné ceně elektřiny zcela odstavit.

Aktuální účet za elektřinu manažery firmy šokoval. „Faktura za stejnou spotřebu je teď dvojnásobná. Jsme tedy téměř na čtyřech milionech eur bez daně za měsíc září,“ říká finanční ředitel ocelárny Franck Dehon.

Ocelárna LME na severu Francie na nečekanou krizi reaguje nejen dočasným omezením energeticky nejvýznamnějších procesů, ale i tak, že část výroby přenáší do nočních hodin. O něco nižší tarify ze elektřinu mají alespoň částečně kompenzovat rostoucí náklady.

Krize i ve Španělsku

Z příliš vysokých cen energií se točí hlava také producentům cementu ve Španělsku. Cementárna Cementos Portland Valderribas se dostala do svízelné situace. „Pro nás je to teď obrovský problém, protože náklady na elektřinu se zvýšily o tři sta procent. Především jsme překročili červenou linii. To znamená, že naše výrobní náklady převýšily naši prodejní cenu, takže jsme v kritické situaci,“ vysvětluje výrobní ředitel Luis Herreras.

Proces výroby zahrnuje vypalování vápence a jílu při vysokých teplotách, ale také na energii náročnou přepravu a přípravu surovin. Nic z toho se nedá omezit ani obejít. „Pokud to bude pokračovat, budeme muset v určitém okamžiku zvážit, zda je to vůbec udržitelné,“ doplňuje Herreras.

Ukončení nebo přerušení výroby je scénář, s nímž některé energeticky náročné provozy musejí v současnosti pracovat. V Baskicku si tamní hutě Sidenor naordinovaly pro začátek dvacetidenní pauzu.