Kvůli střelbě při protestu v Bejrútu zatkli devatenáct lidí, počet obětí stoupl na sedm

Šéf výkonné rady Hizballáhu Hášim Safíaddín na pohřbu obvinil křesťanské Libanonské síly (LF) „z masakru a promyšleného přepadení, jehož cílem byli civilisté“. Podle Hizballáhu to byly právě LF, kdo poslal ostřelovače na střechy budov. LF to rezolutně odmítly, podle nich se místní lidé bránili před „invazí“ stoupenců Hizballáhu a Amalu.

Amal a Hizballáh uvedly, že na jejich demonstranty ze střech stříleli ostřelovači. Městem se kromě střelby ozývaly i výbuchy granátů, v místě střelby se musely evakuovat školy a obyvatelé okolních budov běželi do úkrytů.

Mnozí z účastníků protestu byli ozbrojeni, kdo začal střílet, není jasné. Konfrontace vyústila v několik hodin trvající přestřelky v místě, které bylo za občanské války v letech 1975 až 1990 frontovou linií oddělující muslimské a křesťanské části Bejrútu. Čtvrteční události mnohým konflikt připomněly a představují další ránu pro zemi, která se již několik let potýká s devastující ekonomickou krizí provázenou hyperinflací, rostoucí chudobou a nezaměstnaností i častými výpadky proudu.

Bilance obětí vzrostla na sedm

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že zraněním v pátek podlehl další člověk, čímž se bilance obětí zvýšila na sedm. Mezi mrtvými jsou tři členové Hizballáhu a 45letá matka pěti dětí.

Podle její rodiny seděla doma blízko balkonových dveří, když ji zasáhla střela. „Začali jsme křičet, odnesli ji na nosítkách, ale do nemocnice se už nedostala,“ uvedla tchyně oběti. Dodala, že nejmladší dcera zemřelé je od čtvrtka u tety a o smrti své matky ještě neví. „Je jí pět let. Jak to má chápat?“ uvedla tchyně.

Obyvatelé bejrútské čtvrti Tajúní, kde se odehrála většina čtvrtečních násilností, na ulicích v pátek zametali střepy z výloh obchodů a oken bytů. Poničeno bylo také mnoho aut. Vstup do čtvrti střežili vojáci a v ulicích byly ostnaté dráty.

V Tajúní se nachází velký kruhový objezd, který odděluje převážně křesťany obývané oblasti od muslimských. Na některých z fasád jsou stále vidět škody z dob občanské války, nově v místech přibyly také stopy po čtvrteční střelbě.

Vyšetřování výbuchu v bejrútském přístavu

K současnému napětí v Libanonu zásadně přispěla loňská exploze skladu dusičnanu amonného v bejrútském přístavu, která je označovaná za jeden z největších nejaderných výbuchů v dějinách.

Soudce Bitár vydal zatykač na bývalého libanonského ministra financí, který je členem hnutí Amal a blízkým spojencem Hizballáhu. V souvislosti s výbuchem soudce obvinil z nedbalosti a úmyslného zabití také tři vysoce postavené bývalé představitele vlády.

Představitelé Amalu a Hizballáhu Bitára viní z politizace vyšetřování. Podle nich selektivně určuje, koho si předvolá. Za čtrnáct měsíců vyšetřování výbuchu nicméně nebyl obviněn žádný představitel Hizballáhu.

Bitár je už druhým hlavním vyšetřovatelem této kauzy, jeho předchůdce Fádí Saván byl odvolán letos v únoru, když obvinil z nedbalosti tehdejšího úřadujícího premiéra Hasana Dijába a tři bývalé ministry.