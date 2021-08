Viníci loňského výbuchu v Bejrútu zůstávají bez trestu. Socha připomínající tragédii rozbouřila emoce

Obžaloba ministrů a následná změna vyšetřovatele

Dusičnan amonný (ledek) byl uložen šest let ve skladu poté, co byl zkonfiskován z jedné obchodní lodi v roce 2014. Podle médií šlo o plavidlo ruského podnikatele Igora Grečuškina, které se v Bejrútu kvůli technickým potížím muselo zastavit na cestě z Gruzie do Mosambiku. Majitel lodi posléze vyhlásil bankrot a dusičnan amonný byl uložen v přístavním skladu bez náležitých bezpečnostních opatření.

Do vyšetřování výbuchu se zapojila také americká FBI a francouzští odborníci. Libanonský prokurátor loni v prosinci obžaloval předsedu vlády v demisi Hasana Dijába a tři bývalé ministry z nedbalosti. Kromě Dijába byli z „nedbalosti, způsobení smrti stovek lidí a zranění tisíců dalších“ obviněni také exministr financí Alí Hasan Chalíl a dva bývalí ministři veřejných prací a dopravy Ghází Zajtar a Júsuf Finjánús.

Zadrženo bylo kromě toho zhruba třicet bezpečnostních představitelů a pracovníků přístavu a celní správy. Vyšetřováním výbuchu byl ale letos v únoru po odvolání původního vyšetřovatele jmenován soudce Tárik Bítár.

Syrská stopa

Podle zprávy britského listu The Guardian z letošního ledna se objevila možná souvislost výbuchu se syrským prezidentem Bašárem Asadem, který údajně chtěl dusičnan pro zbrojní účely.

Londýnská společnost Savaro Limited pověřená přepravou je podle deníku napojená na tři podnikatele s ruským a syrským občanstvím, kteří spolupracují s Asadovým režimem. Exploze tak mohla být nezamýšlený následek snahy syrského režimu obstarat si dusičnan amonný k vojenskému využití. Libanonská televize al-Džadíd spojila letos v lednu firmu s třemi lidmi, kteří Asadově režimu pomáhají od začátku syrské války v roce 2011.