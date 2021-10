Američtí senátoři se shodli na dluhovém stropu. Washington si bude moci dále půjčovat

Lídr senátních demokratů Chuck Schumer ve čtvrtek oznámil, že se zákonodárci shodli na prodloužení dluhového stropu do začátku prosince. Schumerův republikánský protějšek Mitch McConnell předtím sdělil, že jednání pokračovala přes noc a vedena byla „v dobré víře“.

Kompromis o navýšení dluhového limitu musí nyní ještě schválit obě komory Kongresu. Zákonodárci se pak budou k věci opět muset vrátit před prosincovým termínem. Podle zdroje agentury AP dohoda počítá s navýšením dluhového limitu o zhruba 480 miliard dolarů, což má podle ministerstva financí vystačit do 3. prosince.

V případě, že by nyní politici nedosáhli kompromisu, narazily by Spojené státy podle ministryně financí Janet Yellenové do dluhového stropu již za necelé dva týdny, tedy 18. října. Americké vládě by pak došly peníze na plnění jejích finančních závazků, což by mělo vážné ekonomické důsledky.