Kongres má poslední den na schválení dočasného rozpočtu, jinak USA hrozí shutdown

Ve Spojených státech končí 30. září fiskální rok. Pokud do 1. října není schválen nový rozpočet, hrozí takzvaný shutdown, tedy nucené uzavření těch federálních úřadů, které nejsou nezbytné pro provoz státu.

Uzavřela by se třeba federálně spravovaná muzea či národní parky, podle BBC by se mohlo zpomalit také vydávání víz a cestovních pasů. Někteří federální zaměstnanci by v takovém případě museli jít na nucenou dovolenou, podle BBC by se to mohlo výrazně dotknout i lidí ve zdravotnictví.

V případě, že neexistuje shoda na novém rozpočtu, může se Kongres shutdownu dočasně vyhnout schválením takzvané continuing resolution, tedy dočasného prodloužení stávajícího vládního rozpočtu. Toto přechodné řešení skončí, jakmile se podaří schválit nový regulérní rozpočet.