Bývalý šéf slovenské policejní inspekce dostal podmíněný trest za korupci

Szabóa zadrželi policisté na začátku června.Obviněn byl z toho, že se nechal podplácet hotovostí a spotřební elektronikou za to, že vynášel informace ze svého úřadu. Policejní inspekce má kromě jiného odhalovat a vyšetřovat trestné činy policistů.

Szabó byl vedením inspekce pověřen před třemi lety. Jejím řádným šéfem se pak stal v roce 2019, tedy před loňskými volbami, které vyústily ve změnu vlády. Následně byli po několika vlnách zatýkání obviněni v různých kauzách pracovníci v justici včetně soudců, dále podnikatelé či představitelé úřadů a institucí z období, kdy byli u moci nyní opoziční sociální demokraté (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica.

Právě zástupci nynější opozice i Szabóův případ dříve označovali za příklad války mezi bezpečnostními složkami a za pokus umlčet policejní inspekci. Zejména Fico dlouhodobě zpochybňuje věrohodnost svědků, kteří spolupracují s policií při vyšetřování kauz. Tuto možnost spolupráce některé stíhané osoby již využily a ve svých případech vyvázly s podmínkou.

Soud propustil z vazby obviněné kriminalisty

Slovenská policejní inspekce se dostala do pozornosti médií a veřejnosti také v září, a to poté, co obvinila čtveřici kriminalistů elitní policejní jednotky NAKA, kteří vyšetřovali i zmíněné citlivé kauzy. Podle dostupných informací je obvinila i kvůli tomu, že chtěli stíhat pracovníky inspekce v odplatě za to, že ti vyšetřovali podezření z manipulace svědeckých výpovědí na úřadu NAKA.

Pracovníci policejní inspekce obvinili také svého prozatímního šéfa Petera Scholtze, který v čele inspekce vystřídal právě Szabóa. Bratislavský krajský soud Scholtze a obviněné kriminalisty minulý týden propustil z vazby a jejich stíhání označil za neopodstatněné.