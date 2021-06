Slovenská policie zadržela šéfa své inspekce. Je podezřelý z korupce

Jako vedoucí kontrolního orgánu je Szabó odpovědný za odhalování a potírání korupce a jiných trestných činů spáchaných policisty. Nyní ale sám čelí obviněním, že se nechal podplácet hotovostí a elektronickými zařízeními, aby nestíhal trestné činy policistů, poznamenala agentura DPA.

Opozice vzápětí vyzvala předsedu vlády a ministra vnitra k demisi. Premiér Eduard Heger ale odmítl „jakékoli konspirace a zastrašování“ a zdůraznil, že orgány činné v trestním řízení mají volné ruce a je třeba je nechat pracovat. „Zastrašují lidi, kteří mají strach. Otázka zní proč. Viděli jsme však, co tu léta dělali,“ prohlásil podle serveru Teraz.sk Heger na adresu opozičních vůdců.

Fico a Pelegrini chtějí konec ministra vnitra

Předseda opoziční strany Směr-SD Robert Fico již ohlásil, že se chystá navrhnout svolání mimořádné schůze parlamentu, aby se pokusil odvolat ministra vnitra Romana Mikulce. Zadržení šéfa inspekce totiž pokládá za pokus umlčet inspekci ministerstva vnitra.

Někdejší Ficův spolupracovník a nástupce v čele vlády, nyní vůdce mimoparlamentní strany Hlas-SD, Peter Pelegrini vyzval ministra vnitra k okamžitému odstoupení. Hovořil i o připravenosti odvolat premiéra Hegera v parlamentu, protože vláda podle něj ztratila kontrolu nad vedením silových složek.

Média pochybují o silových složkách

„Kolotoč zatýkání pokračuje a lidé nevycházejí z úžasu, co se tu vlastně děje. Říci, že na Slovensku zuří válka policistů, je slabý výraz. To, co se děje ve slovenských bezpečnostních institucích, překračuje všechny meze. Vypadá to, že se silové složky vymkly kontrole a vyřizují si mezi sebou účty,“ napsal v komentáři deník Pravda.

„Kdyby to byly mafiánské gangy, které se snaží ochránit svůj byznys a území, bylo by jasné, proč mezi sebou vedou otevřenou válku. Jenže obviňováni jsou lidé, kteří by na dodržování zákonů měli dohlížet,“ dodal. Připomněl, že Szabó se jen před pár týdny zúčastnil utajované schůzky nejvyšších představitelů na půdě tajné služby SIS.

Minulý měsíc slovenská policie obvinila bývalého šéfa své elitní složky NAKA Branislava Zuriana ze zneužití pravomoci a vynášení tajných informací.