Po sečtení poloviny hlasů vede ve volbách do Státní dumy vládní Jednotné Rusko

Ruská vládní strana Jednotné Rusko vede po sečtení poloviny hlasů ve volbách do Státní dumy, podle průběžných výsledků získala 46 procent, informovala agentura TASS. Do ruského parlamentu, o jehož složení Rusové rozhodovali od pátku do nedělního večera, se patrně dostanou ještě čtyři další strany, které překročily potřebný pětiprocentní práh.