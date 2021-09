Roli žen ve společnosti bereme velmi vážně, tvrdí v rozhovoru pro ČT saúdský ministr zahraničí

Od letošního června saúdské ženy poprvé v historii nemusejí na veřejnost vycházet s mužským poručníkem. Řídit auta smějí od roku 2018.

Ministr v rozhovoru uvedl, že země jen těžko může mít prosperující společnost bez plného zapojení žen. Vize 2030 dle něj jasně deklarovala prioritu otevřít jim všechny sektory. „Jsme svědky nárůstu počtu aktivně pracujících žen, a to i ve vedoucích pozicích. Myslím, že ženy jsou důležitý pohon nejen pro hospodářství, ale i pro celkovou dynamiku království. Je to něco, co bereme opravdu velice vážně,“ řekl.

V Jemenu jde hlavně o bezpečnost

Už od roku 2015 čelí Saúdská Arábie kritice kvůli své roli v jemenské občanské válce. Rijád tehdy bombardováním zabránil dobytí jižní metropole Adenu severskými povstalci podporovanými Íránem. Podle mnoha zdrojů ale od té doby jeho vojáci zabili tisíce civilistů.

Ministr řekl, že jejich hlavním úkolem v Jemenu je prosperita a bezpečnosti jeho obyvatel. Zdůraznil, že intervenovali na straně mezinárodně uznané vlády Jemenu s mandátem OSN kvůli útoku hútijských povstalců, podle něj šlo o násilný útok proti civilistům s cílem převzít moc.