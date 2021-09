Blok západoafrických států uvalil sankce na vojenskou juntu v Guineji

„Šéfové členských států trvali na tom, že přechodné období (od vojenské k civilní vládě) by nemělo být dlouhé, nemělo by trvat déle než šest měsíců. Během šesti měsíců by se měly konat volby,“ uvedl Brou podle agentury AFP na tiskové konferenci po celodenním jednání. Toho se v ghanské metropoli Akkře podle agentury AP zúčastnili představitelé devíti z patnácti členských zemí.

Brou také podle agentury Reuters vyzval k okamžitému osvobození prezidenta Alphy Condého, kterého tento měsíc svrhl vojenský převrat. Puč zesílil obavy z návratu k vojenským vládám v regionu, který je sice bohatý na přírodní zdroje, ale jinak postižený chudobou.

Vůdci převratu neuvedli, jak dlouho u moci setrvá přechodná vlády, ani kdo ji povede.