Venezuelská vláda a opozice hlásí dílčí dohodu, týká se mimo jiné sociální podpory obyvatel

Vláda chce zrušení sankcí, opozice svobodné volby

Další kolo jednání by se podle norského velvyslanectví, které je prostředníkem mezi vládou a opozicí, mělo týkat justice a právního státu. Obě strany chtějí podle společného vyjádření pokračovat i v debatě o sociálních a ekonomických tématech. Další rozhovory by se měly uskutečnit od 24. do 27. září.

Jednání mezi venezuelskou vládou a opozicí začala v srpnu. Pozorovatelé přisuzují obnově dialogu propuštění předáka opozice Freddyho Guevary z vězení a úmysl opozičních stran kandidovat v regionálních volbách, jež se uskuteční v listopadu.

Opozice chce dosáhnout uspořádání svobodných voleb v zemi. Výměnou nabízí vládě prezidenta Nicoláse Madura zrušení mezinárodních sankcí, jež silně dopadají na venezuelskou ekonomiku.