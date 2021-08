Za plán únosu michiganské guvernérky dostal muž přes šest let vězení

Garbin se Whitmerové, která se přelíčení nezúčastnila, a její rodině omluvil. „Nedokážu si představit, kolik stresu a strachu moje činy její rodině přinesly. To je mi opravdu líto,“ prohlásil letecký mechanik.

Odsouzeného zatkla společně s ostatními FBI loni na podzim, k obviněním se přiznal o několik týdnů později. Whitmerovou chtěl s dalšími pěti muži unést z jejího letního sídla za to, že minulý rok při epidemii covidu-19 zavedla přísná karanténní opatření. Část z celkem čtrnácti zadržených se hlásí k paramilitární skupině Wolverine Watchmen.

Guvernérka v písemném prohlášení zaslaném soudu připustila, že odpuštění je důležité, zdůraznila ale, že podobné nebezpečné skupiny nadále existují. „Plány únosů a výhrůžky smrtí ohrožují nejen jedince, ale samotnou demokracii,“ zdůraznila.

Mírnější trest za spolupráci

Soudu Garbin popsal, že s pěti dalšími odpůrci restrikcí na pozemku nedaleko michiganského města Luther postavil střelnici, která se podobala rekreačnímu sídlu Whitmerové. Proti těmto kulisám pak se střelnými zbraněmi podnikali výpady.

Prokurátoři ocenili množství interních informací, které jim Garbin o extremistické skupině poskytl. Mimo jiné svědčil o plánu nastražit podomácku vyrobené výbušniny. Jeho výpověď vedla k dalším třem federálním žalobám.

Garbinovi by za běžných okolností hrozilo čtrnáct až sedmnáct let vězení, prokuratura ale přihlédla k jeho přínosu ve vyšetřování a navrhla devět let. Šestice mužů, kteří čelí federálním žalobám, půjde k soudu v říjnu, dalších osm případů posoudí justiční orgány na státní úrovni.