Slovensku se nepodařilo zastavit pokles zájmu o očkování, nepomohla ani loterie

Plné naočkování je pak až na výjimky podmínkou k tomu, aby lidé při cestách na Slovensko či návratu do země například z dovolené v zahraničí nemuseli do karantény. Vláda se snaží k očkování motivovat i finančními cenami v takzvané očkovací loterii, do které se dosud podle ministerstva financí zapojilo 865 tisíc lidí.

Tuto neděli v ní například žena z Bratislavy vyhrála půl milionu eur (tedy v přepočtu téměř 13 milionu korun).

Slovensko po kritice mění pravidla očkovací loterie

Stalo se tak poté, co Slovensko po kritice změnilo pravidla loterie. Heslo k získání vysoké výhry bylo tuto neděli známo déle než minulý týden, kdy jedna z vylosovaných hráček přišla o 400 tisíc eur (přes deset milionů korun) kvůli opoždění televizního přenosu přes internet.

Hlavním tahákem loterie se stalo losování pěti hráčů, z nichž každý automaticky dostane tisíc eur (25 500 korun) a také může hrát v živém televizním vysílání o nejméně 100 tisíc eur (přes 2,5 milionu korun). Podmínkou ovšem je, aby v časovém limitu 20 sekund zvedli telefon a následně v dalším stejném čase od vyzvání moderátora řekli heslo. To bylo naposledy zveřejněno krátce před začátkem odpočítávání zbylé doby na odpověď.