Slovensko zavádí nový protipandemický systém, ve Vysokých Tatrách se zpřísňuje režim

Opatření se budou dělit podle jednotlivých okresů, což se v zemi děje už od jara, nově se ale bude zohledňovat také podíl naočkovaných lidí nad padesát let. „Už od pondělí z toho těží Bratislava, která se díky vysokému podílu lidí nad padesát let, kteří dostali vakcínu proti koronaviru, udržela v nejnižším – tedy zeleném – stupni,“ komentuje Obrovský fungování Covid automatu.

Loterie i bonus za zprostředkování

Epidemická situace na Slovensku je podle Obrovského stále poměrně dobrá, vláda zavedení nového systému zdůvodňuje přípravou na další vlnu a tím, že chce zabránit lockdownu v průběhu podzimu a eliminovat tak ekonomické ztráty. V neposlední řadě chce také podpořit v zemi očkování, ve kterém Slovensko zaostává za průměrem Evropské unie.

Slovensko patří, co se očkování týče, mezi pět nejhorších států v EU. Vláda proto začala mimo jiné s takzvanou očkovací loterií. V neděli se odehrál první přímý přenos, ve kterém mělo až pět očkovaných šanci vyhrát sto tisíc eur, podařilo se to ale jen jednomu člověku.

Slovensko zavedlo také zprostředkovatelský bonus. Lidé, kteří někoho dalšího přesvědčí k očkování, mohou získat odměnu od 30 do 90 eur. Celkem by do podzimu měla země na tyto výhry vynaložit v přepočtu asi půl miliardy korun. Experti ale pochybují, že by loterie a finanční odměny mohly zájem o očkování zásadně zvýšit.