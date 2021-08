Texaští republikáni volají policii na opoziční poslance. Ti chtějí zablokovat volební reformu

Demokraté odjeli z Texasu

Texaští demokraté v květnu těsně před koncem zasedání státní Sněmovny reprezentantů odešli z jednacího sálu, čímž se stal zákonodárný sbor neusnášeníschopný a o republikánské reformě se nemohlo začít hlasovat. Další řádná schůze přitom podle místních zákonů začne až v lednu. Republikáni následně svolali mimořádnou schůzi, na což demokraté reagovali tím, že hromadně opustili Texas. Na padesát z nich se společně přesunulo do Washingtonu, kde čekali třicet dní na skončení mimořádné schůze.

Guvernér Greg Abbott nicméně už předem varoval, že bude svolávat jednu schůzi za druhou, dokud reforma neprojde. Další třicetidenní mimořádná schůze začala v sobotu. V jednotném postupu zákonodárců zvolených za Demokratickou stranu se ale začaly objevovat trhliny a někteří z nich se začali vracet do svého rodného státu. Ve Washingtonu, tedy mimo jurisdikci texaské policie, zůstává podle listu The New York Times asi dvacet zákonodárců, ostatní jsou už zpět v Texasu.