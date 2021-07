Trump stále neuznává volební porážku. Mnozí jeho fanoušci věří, že se brzy vrátí do Bílého domu

V návrat Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta dřív, než po příštích volbách, věří velká část jeho příznivců. Rozšířila se mezi nimi totiž teorie, že bude instalován zpět do funkce už letos v srpnu. Bývalá hlava státu oproti zvyklostem amerických exprezidentů neodešla do ústraní, ale vyrazila na turné za voliči. Ti to vnímají jako potvrzení zpráv o rychlé cestě zpět do Bílého domu.