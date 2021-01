Násilnosti v Kapitolu vyprovokoval Trump, řekl lídr republikánských senátorů McConnell

Sněmovna reprezentantů minulý týden schválila návrh ústavní žaloby na Trumpa v souvislosti s násilnostmi z 6. ledna, nyní o ní bude rozhodovat Senát. Současný prezident je první, který procesu odvolání z funkce čelí už podruhé. Během prvního impeachmentu se McConnell jasně postavil za končícího prezidenta, nyní je situace odlišná.

McConnell podle New York Times svým kolegům řekl, že s Trumpem už nechce nikdy hovořit a nepodniká nic, co by mělo senátory přesvědčit, aby hlasovali v Trumpův prospěch. Straníky vyzval, aby hlasovali podle svého svědomí.