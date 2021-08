Budeme se snažit zrušit tyranské sankce, které zavedla Amerika, prohlásil nový íránský prezident

Írán podnikne kroky ke zrušení tyranských sankcí, které proti němu zavedly Spojené státy, řekl podle agentury Reuters zvolený ultrakonzervativní prezident Ebrahím Raísí. Stalo se tak poté, co mu íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí předal pověřovací listiny. Funkce by se Raísí měl oficiálně ujmout ve čtvrtek. Týden nato by měl parlament hlasovat o důvěře jeho kabinetu.