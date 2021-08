V Turecku se podařilo dostat většinu požárů pod kontrolu, pět ohnisek se ale nadále šíří v turisticky oblíbených oblastech

Požáry v Řecku

Turecku v boji s živlem pomohly i jednotky ze sousedních zemí, například z Ruska, Ukrajiny, Íránu či Ázerbájdžánu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve veřejném projevu poděkoval svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi za to, že do Turecka poslal letadla a helikoptéry, které pomáhaly s hašením. Erdogan přitom čelil domácí kritice poté, co se ukázalo, že Turecko nedisponuje hasicími letadly, ačkoliv jsou tam lesní požáry v létě časté.

U řeckého města Patras nadále zuří požár, kvůli němuž úřady evakuovaly pět vesnic v okolí. Bojuje s ním asi tři sta hasičů s pomocí desítek cisteren, dvou letadel a pěti helikoptér. Podle šéfa místních hasičů vzniklo v Řecku od sobotního rána 58 požárů, většinu z nich se však podařilo rychle uhasit.

Požár u města Patras také způsobil obrovské kolony na dálnici vedoucí do města Korint, kterou hasiči kvůli požáru dočasně uzavřeli. Provoz byl přerušen rovněž na mostě Rio-Antirio, který spojuje Peloponés s pevninským Řeckem.

Extrémní vedra budou pokračovat

Oblast jižní Evropy sužuje vlna extrémních veder, která bude pokračovat i v příštích dnech. Řecké úřady například vybízí obyvatele, aby cestovali jen v nutných případech, teploty totiž na některých místech dosahují až 44 stupňů Celsia.

Vedra sužují i jih Itálie, v Bari ukazovaly teploměry 40 stupňů Celsia a na Sicílii jen o stupeň méně. Hasiči přitom stále bojují s požárem nedaleko sicilského města Catania, který si v sobotu vynutil dočasné uzavření místního mezinárodního letiště a evakuaci některých obyvatel.