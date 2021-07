Policisté před výborem popsali traumata, která utrpěli při obraně Kapitolu

„Mám pocit, jako bych absolvoval cestu do pekla a zpátky… Ale příliš mnoho lidí mi teď tvrdí, že peklo neexistuje, nebo že to peklo vlastně nebylo tak špatné. Ta lhostejnost vůči mým kolegům je hanebná!“, prohlásil příslušník washingtonské policie Michael Fanone, přičemž zvýšil hlas a udeřil rukou do stolu.

Fanoneho útočníci zbili a paralyzovali jeho vlastním tazerem, při tom dostal infarkt. „Slyšel jsem skandování někoho z davu: 'Vem mu zbraň! Zab ho jeho vlastní zbraní!',“ popsal.

Slyšení s Fanonem a jeho třemi kolegy otevírá činnost zvláštního výboru Sněmovny reprezentantů pověřeného vyšetřením událostí 6. ledna. Demokratická šéfka sněmovny Nancy Pelosiová jej jmenovala poté, co republikáni v Senátu zablokovali návrh na utvoření nepolitické vyšetřovací komise.